Как могут выглядеть госномера в РФ?

Каждый автомобиль в России имеет государственный регистрационный номер, по которому можно выяснить личность его владельца для привлечения к административной или уголовной ответственности в случае нарушения ПДД. Знаки, на которые нанесены эти номера, могут иметь разный формат, установленный ГОСТами.

Общие сведения о регистрационных знаках

В Российской Федерации используется 28 типов регистрационных государственных знаков, предназначенных для разных видов транспортных средств. Выбранный тип должен соответствовать той группе транспорта, для которой он предназначен. Например, обычные автовладельцы не имеют права использовать дипломатические номера, а установка синих знаков может быть произведена не на все полицейские авто, но лишь на имеющие полосы синего цвета на бортах. Регистрационный номер присваивают в ГИБДД, а металлическую табличку с ним выдают либо в ГИБДД, либо в специализированной организации. В 2019 году введен ГОСТ Р 50577-2018, в соответствии с которым были обновлены типоразмеры госзнаков на автомашины и мотоциклы. В соответствии с ним можно ставить квадратные госномера на авто, рассчитанные именно на такой формат, к примеру, на японские машины.

Госномера для личного и коммерческого транспорта

Все устанавливаемые в РФ на личный транспорт госномера классифицируются на следующие виды:

Типоразмер 1. Применяется на легковых авто, грузовиках и автобусах при условии, что они не используются для пассажирских грузоперевозок на основании лицензии. Использовать его на коммерческих автобусах и такси нельзя.

Типоразмер 1А. Применяется на легковых машинах, автобусах и грузовиках с местом крепления нестандартной формы. Он может быть установлен лишь сзади, спереди во всех случаях нужно устанавливать знак типоразмера 1.

Типоразмер 1Б. Применяется на легковых такси и автобусах, перевозящих пассажиров по лицензии.

Типоразмер 2. Применяется исключительно на автоприцепах и полуприцепах.

Типоразмер 3. Применяется на тракторах, дорожно-строительных самоходных и других машинах, а также на полуприцепах и прицепах к ним.

Типоразмер 4. Предназначен для мотоциклов.

Типоразмер 4А. Устанавливается на мотовездеходы и снегоболотоходы, движение которых по дорогам общего пользования ограничено.

На легковых авто, грузовиках и автобусах следует устанавливать два госномера: один спереди и один сзади. На другие транспортные средства, к примеру, на мотоциклы и прицепы, нужно устанавливать только один госномер – сзади.