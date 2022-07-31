Все о системе распознавания автомобильных номеров

Системы видеоаналитики — это сегодня очень важная и нужная услуга. Это обязательно касается и такой темы, как распознавание номеров на автомобилях. И нужно сразу отметить, что отечественным компаниям приходится пользоваться уже готовыми зарубежными разработками. Но в любом случае необходимо знать, для чего они внедряются и какую вообще приносят пользу.

Для кого это нужно?

Вполне понятно, не всякому автомобилисту понравится, чтобы лишний раз где-то фиксировался номер его транспортного средства. Но часто владельцам торговых центров, магазинов и компаний нужно, чтобы действовало распознавание автомобильных номеров, особенно на парковках.

Необходимо выделить, где сегодня используются такие системы видеонаблюдения и фиксации:

при въездах на закрытые территории;

около КПП предприятий;

возле шлагбаумов;

на парковках.

Необходимо обратить внимание, что если на видео зафиксирован номер машины, потом значительно проще найти ее владельца.

Возможности системы

На дорогах сегодня встречается очень много транспортных средств. И бывает очень трудно визуально уследить за ситуацией в реальном времени, даже если ведется наблюдение. Но на самом деле система распознавания автомобильных номеров сегодня активно используется не только автоинспекцией или полицией. В каких случаях она может быть полезной?

Например, не на всякую территорию может быть разрешен въезд любому транспорту. И уследить окажется намного проще, если по номеру сразу удается определить, что это «чужой» автомобиль или грузовик. Для этого очень полезной окажется такая система видеофиксации. К тому же, есть транспорт специальных служб, который необходимо пропускать без задержек и проверок. Это касается МЧС, скорой помощи или полиции. И благодаря системе распознавания автомобильных номеров, которую можно заказать и установить, окажется легко управлять потоком движения транспорта на дорогах или въезда его на ту или иную территорию.

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