Автомобильные фары ближнего и дальнего света освещают дорогу и обеспечивают безопасное передвижение в темное время суток. В качестве источника света чаще всего используются галогенные или газоразрядные лампы. С недавнего времени начали применять и светодиодные лампы из-за их длительного срока службы. Так как освещение необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, существуют определенные критерии оценки ближнего и дальнего света фар. Учитывается также и угол их регулировки.

Важно помнить о том, что в зависимости от загруженности транспортного средства меняется и угол освещения. А при передвижении на автомобиле нужно не только обеспечить комфортную видимость себе, важно также не ослеплять светом встречные машины. Иногда встречаются ситуации, когда ближний свет не обеспечивает достаточную видимость. В этом случае приходится периодически включать дальний. При появлении встречного автомобиля водитель вынужден отвлекаться на переключение света фар. А это не только не безопасно, это еще и не удобно.

Причинами тусклого или недостаточного света ближних фар становятся:

неправильный угол регулировки;

слабое напряжение или проблема с контактами;

некачественные автолампы;

загрязнения, потертости или помутнение оптики.

С этими проблемами могут столкнуться и владельцы Hyundai Tucson.

Замена, ремонт и профилактика

Как правило, угол наклона фар можно отрегулировать самостоятельно, выполнив определенные процедуры по настройке и регулировке. С напряжением и контактами поможет разобраться грамотный автоэлектрик.

А в последних двух случаях необходимо будет заменить изношенную оптику или подобрать качественные автомобильные лампы для их последующей установки.

Не забывайте о том, что автомобильные фары тоже требуют определенного ухода:

перед тем как протереть фары тряпкой — смахните с них крупные частицы пыли и песок, ополосните водой и только после этого применяйте стеклоочистители и мягкие салфетки (в противном случае вы можете поцарапать поверхность фары, что в последствии приведет к ухудшению видимости);

удаляйте следы насекомых с помощью специальных составов и средств;

если вы решили провести полировку фар – делайте это только в проверенных местах с применением качественных материалов.

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