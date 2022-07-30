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Автоэксперт Едрышов дал совет, как избежать перегрева автомашины в жару

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Специалист рассказал, как можно избежать проблем с автомобилем жарким летом.

Совет, как избежать перегрева автомашины в жару дал руководитель общественного центра «Автомобилист», автоэксперт Максим Едрышов в беседе с URA.RU.

По его словам, перед жарой необходимо проверять состояние системы охлаждения, проблемы с которой зачастую и приводят к перегреву двигателя.

Лучше всего весной провести проверку системы охлаждения и провести ее очистку, ведь пыль нарушает работу системы охлаждения.

Также эксперт отметил, что как только стрелка температуры стала ползти вверх, необходимо незамедлительно глушить мотор и ждать, когда он остынет.

После нужно не допускать перегрева и добраться до сервиса или вызвать эвакуатор. На сервисе проведут проверку и выяснят, привел ли перегрев к каким-либо последствиям.

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