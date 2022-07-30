Китайские автомашины с пробегом набирают популярность в РФ за первое полугодие 2022 года

Уход европейских и американских марок с российского авторынка спровоцировал повышенное внимание россиян к китайским автомобилям.

Об этом следует статистика аналитиков, которая показывает рост популярности машин китайских брендов как на первичном, так и на вторичном рынке.

Например, недавнее исследование агентства «Автостат», указывает на рост популярности китайских автомашин с пробегом по итогам первого полугодия.

По данным аналитиков, в первой половине года вторичный авторынок показал падение на 22% до 2,17 млн проданных машин. В массовом сегменте падение составило 22,4% и почти все бренды показали отрицательную динамику.

При этом автомобили Chery стали продаваться на 27,4% лучше (17 тыс. авто), а рост продаж машин Geely составил 31,7% (10,6 тыс. ед.).

По мнению экспертов, в данном случае тенденция наблюдается с увеличением парка китайских авто в стране. В премиальном сегменте наблюдается отрицательная динамика на 17,8%.