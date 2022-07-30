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7-местный кроссовер Москвич «Примус» 2022-2023 года представили на фоторендерах

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Независимые дизайнеры решили представить автомобиль, который может выпустить возрожденный бренд Москвич.

Какие машины будет выпускать завод в Москве, пока неизвестно, а представленный проект Москвич «Примус» 2022-2023 года является лишь очередной фантазией дизайнеров naavtotrasse.ru.

Они представили, как может выглядеть семиместный кроссовер Москвич «Примус», если его выпустят в ближайшие годы.

В частности, они продемонстрировали модель на базе JAC S7, которая была бы в одном сегменте с Skoda Karoq и Kia Sportage. Технически такая новинка могла бы повторять китайскую модель, пишет gazetadaily.ru.

7-местный кроссовер Москвич «Примус» 2022-2023 года представили на фоторендерах

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