7-местный кроссовер Москвич «Примус» 2022-2023 года представили на фоторендерах

Независимые дизайнеры решили представить автомобиль, который может выпустить возрожденный бренд Москвич.

Какие машины будет выпускать завод в Москве, пока неизвестно, а представленный проект Москвич «Примус» 2022-2023 года является лишь очередной фантазией дизайнеров naavtotrasse.ru.

Они представили, как может выглядеть семиместный кроссовер Москвич «Примус», если его выпустят в ближайшие годы.

В частности, они продемонстрировали модель на базе JAC S7, которая была бы в одном сегменте с Skoda Karoq и Kia Sportage. Технически такая новинка могла бы повторять китайскую модель, пишет gazetadaily.ru.