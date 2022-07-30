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Назван ТОП-5 самых экономичных пятилетних кроссоверов в 2022 году

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Специалисты в России провели исследование, по результатам которого назвали модели кроссоверов, содержание которых обойдется сравнительно недорого.

Исследование проводили эксперты агентства «Автостат» и журнала «За рулем», которые изучали сегмент пятилетних кроссоверов.

При составлении рейтинга учитывали не только затраты на топливо, но и стоимость обслуживания, надежность, а также доступность запчастей. В результате лидером оказался кроссовер Mazda CX-5, который набрал 80,7 баллов из 100 возможных.

На втором месте расположился кроссовер японской марки Toyota RAV4. Пятилетняя модель набрала по результатам исследования 68,3 балла. Следующими в списке оказались Subaru Forester и Nissan Qashqai с показателем по 67,5 балла.

Следом за этими кроссоверами в ТОП-5 оказался Volkswagen Tiguan, у которого результат составил 65,7 балла.

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