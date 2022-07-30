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Обновленный кроссовер KOLEOS от RENAULT появился в Белоруссии и доступен для россиян

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Французская компания запустила продажи обновленной версии кроссовера RENAULT KOLEOS на белорусском рынке.

Это означает, что при желании россияне смогут приобрести этот автомобиль, но в Белоруссии. Напомним, что компания Renault покинула российский авторынок.

Впрочем, помимо обновленного Koleos 2022 россияне могут выбрать и другие модели линейки, представленные в стране. Что касается обновленного Koleos, то его продают только в топовом исполнении Premium Plus по цене 3,6 млн рублей.

В нем имеется 2,5-литровый 171-сильный двигатель, вариатор и полноприводная система. В списке оборудования есть множество систем и функций.

Стоит отметить, что в Белоруссии расчет можно вести в российских рублях, если покупать автомобили Renault. Более того, вместе с автомобилем покупатель получает и все документы для регистрации в ГИБДД.

 

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