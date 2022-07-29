Назван ТОП-10 опций современных автомобилей, которые раздражают автомобилистов

Многие водители не всегда остаются довольными работой той или иной системы, или опции автомобиля.

В США автомобилисты рассказали об опциях в современных машинах, которые раздражают больше всего. В целом эксперты отметили, что жалоб на работу опции или системы поступило очень много, но они рассказали только 10 опциях, на которые жаловались чаще всего.

На первом месте оказались системы распознавания голосовых команд, которые недостаточно доработаны и приходится думать, как правильно сформировать команду, а еще больше раздражает необходимость повторять команду по несколько раз.

Многие водители сильно раздражаются из-за наличия слишком большого количества пластика в салоне, и вспоминают старые машины, где чаще применяли ткань, кожу, винил и металл.

Глянцевая отделка также вошла в список, как и дешевая искусственная кожа, которая не только неприятна на ощупь, но еще имеет и неприятный запах. Также автомобилисты жалуются на отсеки для смартфонов, которые невозможно сделать идеальными из-за разнообразия устройств на рынке.

Беспроводные зарядки тоже вошли в список, ведь зачастую их либо устанавливают в неудобном месте, либо она не работает из-за использования аксессуаров типа чехла, а еще она недостаточно мощная.

Жалобы нередко поступают и на непонятный и неинтуитивный интерфейс, а еще на отсутствие физических кнопок для управления подогревом руля или сидений.

Еще в перечне оказались тесные салоны для пассажиров на втором ряду, маломощные и экономичные двигатели и «умные» трансмиссии.