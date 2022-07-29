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Граждане РФ среди автомашин мечты в 2022 году озвучили Porsche Taycan и ВАЗ-2107

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В России провели опрос среди автомобилистов и выяснили, о каких автомобилях мечтают россияне.

По результатам исследования сервиса «Гараж» на «Авто.ру» выяснилось, что граждане РФ среди автомашин мечты в 2022 году озвучили Porsche Taycan, а еще в списке представлен и ВАЗ-2107.

Кроме них, в рейтинге есть BMW 5-й и 3-й серий, Toyota Camry, Mercedes-Benz E-класс, BMW X5, Ford Focus, Nissan Leaf, BMW M5 и Kia Rio, ВАЗ-2114, Hyundai Solaris, Toyota Land Cruiser, Audi A4 и LADA Granta.

Впрочем, специалисты отмечают, что российские автомобилисты делятся на две категории, где одна – реалисты, а другие – мечтатели.

Именно поэтому в ТОП-20 автомобилей, о которых мечтают россияне, есть как дорогие иномарки, так и снятые с производства машины.

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