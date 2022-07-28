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Китайские автопроизводители отказались ввозить в Россию дешевые автомашины в 2022 году

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По-настоящему дешевых автомобилей китайских марок на российском рынке нет, и похоже и ждать их не стоит.

Это происходит по нескольким причинам. Китайские автопроизводители отказываются ввозить в Россию дешевые автомашины в 2022 году, так как это нерентабельно, если говорить об импорте бюджетных моделей, что связано с большими накладными расходами.

С другой стороны, дешевые китайские автомобили пользуются небольшим спросом в России, и об этом компании знают. Еще китайские автопроизводители стараются избегать прямой конкуренции с АвтоВАЗом.

Иными словами, китайским компаниям сейчас выгодно продавать более дорогие автомобили, чем конкурировать с российской компанией, написал 74.ru.

Составить конкуренцию АвтоВАЗу и вывести на рынок доступные модели китайцы смогут лишь создав собственное производство в стране, как это делали Hyundai и Kia.

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