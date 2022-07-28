Что нужно знать при выборе шин?

Легкость управления, проходимость и маневренность автотранспорта в значительной мере определяются особенностями шин, которые на нем установлены. Резина должна соответствовать характеристикам машины и особенностям ее эксплуатации.

Основные способы приобретения авторезины

Чтобы купить шины для автомобиля, можно воспользоваться различными вариантами. Самые распространенные среди них таковы:

Магазины, специализирующиеся на продаже автопокрышек. Они предлагают обширный ассортимент этих изделий и оказывают покупателям консультационную поддержку. Выбрать и приобрести подходящие шины для грузовых и легковых автомобилей, а также для спецтехники можно в магазине «ПетроМастер» по ссылке https://petromaster.ru/. Данный вариант удобен для тех, кто слабо разбирается в автомобильной резине и не очень хорошо знаком с техническими аспектами эксплуатации машин. В таких торговых точках на купленные товары дается гарантия, есть шиномонтаж, организовано сезонное хранение и восстановление покрышек.

Крупные и небольшие интернет-магазины. При использовании их услуг покупатели берут на себя ответственность за проверку параметров шин, даты их выпуска и соответствия своим потребностям. Вопросы, связанные с сезонным хранением и монтажом шин им также приходится решать самостоятельно. Данный вариант позволяет сэкономить деньги, но требует дополнительных затрат времени на выбор авторезины.

Электронные доски объявлений и профильные интернет-форумы автоклубов. На них можно приобрести недорого вполне качественный новый комплект шин, но существует риск покупки резины со скрытыми дефектами.

Из чего складывается стоимость шин?

Важнейший фактор, определяющий стоимость автомобильных покрышек – их диаметр. Чем крупнее шины, тем выше цены на них. Другой ключевой фактор – высота профиля покрышки. Чем она меньше, тем дороже стоит резина. Важную роль играют внутренние слои и особенности конструкции покрышки. При малой высоте профиля боковина должна быть значительно прочнее, чем у такой же шины с высоким профилем. Шины, изготовленные с применением технологии Runflat, стоят дороже обычных шин, так как их боковины должны соответствовать особым требованиям. В определенной степени стоимость шин зависит от торговой марки и модели.

Популярное мнение о том, что покупать шины лучше всего между сезонами, с определенного момента перестало быть актуальным. В последние годы их стоимость почти не меняется на протяжении года.