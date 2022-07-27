Эксперты Consumer Reports перечислили самые надежные пятилетние седаны в мире

Специалисты американского журнала подготовили новый рейтинг автомобилей, в котором рассказали о самых надежных седанах возрастом пять лет.

В списке оказались все модели, которые можно купить и в России, а их стоимость не превышает 2 млн рублей. Так, первым в рейтинге самых надежных пятилетних седанов в мире оказался Toyota Corolla.

Его преимуществами назван низкий расход топлива, надежный двигатель, а также просторный салон и высокая ликвидность.

Далее надежным назван Mazda6, в которых особо отметили качественную отделку салона и увеличенный клиренс. Пятилетний Toyota Camry оказался на третьей строчке.

Следом за этим седаном в списке лучших еще находятся Honda Accord, Volkswagen Passat B8, Subaru Legacy и Toyota Avalon.