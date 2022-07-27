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АВТОВАЗ вновь начнет продажи автомобилей LADA с системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Российский автопроизводитель постепенно возобновляет производство своих автомобилей.

Так, на конвейере уже появилась Гранта и внедорожник Lada Niva, недавно еще сообщалось о появлении Гранты в версии с кондиционером.

26 июля в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» появилось новое сообщение, согласно которому АВТОВАЗ вновь начнет продажи автомобилей LADA с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», которую перестали устанавливать в машины бренда, выпущенные с сентября 2021 года.

Сообщается, что дилеры уже начали подготовку к отзывной кампании, в рамках которой автомобили доукомплектуют системой экстренного оповещения.

Об этом дилеры заявили неофициально. СМИ сообщили, что первые автомобили уже стали оснащать системой Эра Глонасс прямо на конвейере, позже начнут ее установку в уже проданные машины.

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