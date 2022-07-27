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Граждане РФ массово распродают свои автомобили с пробегом в 2022 году

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В этом году наблюдается рост числа предложений о продаже автомобилей.

Как написали в СМИ, на сайтах объявлений в этом году насчитали свыше 1,2 млн предложений о продаже автомобиля с пробегом. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 40%.

Таким образом, можно сказать, что граждане РФ массово распродают свои автомобили с пробегом в 2022 году, однако причины продажи у всех разные.

По мнению экспертов, это может быть связано с падением доходов россиян, которые уже не могут содержать свои машины, ведь их содержание заметно подорожало.

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