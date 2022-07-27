Автозавод Volkswagen в России может перейти под контроль «Азия Авто»

С недавнего времени руководителем российского подразделения Volkswagen стал Геррит Шпенглер.

Наряду с этим, стало известно о начале процедуры подготовки к продаже завода в Калуге. О том, что предприятие Volkswagen в Калуге намерены продать, сообщила «Газета.ru» и»Ведомости», где ссылаются на свои источники.

При этом по информации «Ведомостей», потенциальным покупателем российского предприятия может стать «Азиа Авто» из Казахстана.

Именно эта компания может стать владельцем завода в связи с тем, что у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.

Таким образом, есть возможность сохранить производство немецких автомобилей в Калуге, только под контролем казахов. В свою очередь немецкая компания не будет прямо владеть активами.

Напомним, что Volkswagen Group в марте сообщил о приостановке своей деятельности до особого распоряжения. Приостановила компания и поставки своих автомобилей в Россию.