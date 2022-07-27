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Китайская CHERY планирует представить в РФ новый суббренд JETOUR в 2023 году

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Автопроизводитель Chery намерен покорить российский рынок с новыми автомобилями, которые выйдут под маркой Jetour.

Это новый суббренд китайской компании, который намерен создавать модельный ряд по схеме 4+3+N. То есть в модельной линейке будут представлены кроссоверы, внедорожники, минивэны и гибриды.

Как выяснил портал «Китайские автомобили», китайская Chery планирует представить в РФ новый суббренд Jetour, причем выйти с ним на рынок компания намерена уже в 2023 году.

Пока в модельной линейке марки представлены только кроссоверы Jetour X70 и X90, но скоро ряд пополнится еще моделями Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2.

Планируется выпуск еще и трех внедорожников, известных сейчас под кодовыми названиями Т1, Т2 и Т3. Первый из них выйдет уже в следующем году.

Еще в модельном ряду представят два пикапа и минивэны. В дальнейшем появятся и гибриды.

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