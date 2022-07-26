Новый кроссовер Dargo от Haval впервые покажут в Санкт-Петербурге 28 июля 2022 года

В Санкт-Петербурге при содействии группы компаний «Аларм-Моторс» состоится презентация кроссовера Haval Dargo. Эту модель собирают на заводе Haval в Тульской области.

В Китае презентация концепта Dargo состоялась в 2020 году. На домашнем рынке кроссовер поступил в продажу под названием Haval DaGou, а до российского рынка он добрался как Dargo.

Сейчас «паркетник» можно заказать по цене 3,2 млн рублей. Haval Dargo предлагается только со 192-сильным агрегатом и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Привод для модели доступен передний или полный.

Dargo создан на платформе L.E.M.O.N, которая также лежит в основе Jolion, при этом брутальная новинка по размерам сопоставима с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

Длина кроссовера составляет 4620 мм, а колесная база 2738 мм.

Первая полноценная презентация Haval Dargo в России состоялась 8 июня.