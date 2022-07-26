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Компания CHERY представит в РФ новый гибридный кроссовер CHERY Tiggo 8 в 2023 году

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Гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 будет продаваться на мировом рынке, включая Россию.
Китайский автопроизводитель для российского рынка анонсировал гибридную версию Chery Tiggo 8. В РФ она появится в 2023 году.

Бразилия станет первой страной, где появится Chery Tiggo 8. В этом регионе модель будет доступна под названием Tiggo 8 Pro e+.

В «зеленом» флагманском кроссовере от компании Chery электрический мотор и ДВС можно использовать независимо друг от друга.

Компания CHERY представит в РФ новый гибридный кроссовер CHERY Tiggo 8 в 2023 году

Сама силовая установка создана на базе 1,5-литрового турбированого агрегата, который дополнили двумя электрическими двигателями.

Суммарная мощность силового агрегата не раскрывается. Было только сказано, что она выдает 510 Нм крутящего момента.

На презентации гибридного Chery Tiggo 8 было сказано, что в смешанном режиме работы гибридной установки расход топлива составит всего 1 литр на 100 км.

chery Chery Tiggo 8
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