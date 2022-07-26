Автоконцерн АВТОВАЗ вернул на конвейер LADA Granta с кондиционером

Российский автогигант возобновил производство семейства LADA Granta с кондиционером.

Помимо кондиционера модель сейчас оснащается обогревом наружных зеркал, аудиоподготовкой с четырьмя динамиками, центральным замком и передними электростеклоподъемниками.

Стоимость версии с кондиционером составляет от 745,9 тыс. рублей, а при использовании государственного льготного кредитования цена седана составит от 597,2 тыс. руб.

Лифтбек LADA Granta с кондиционером по программе льготного кредитования оценивается от 613,2 тыс. руб. Обычная цена лифтбека составляет 765,9 тыс. руб.

Универсал LADA Granta Cross по льготному кредиту оценивается от 613,2 тыс. руб., тогда как рекомендованная розничная цена на модель составляет от 811,9 тыс. руб.

Все семейство LADA Granta оснащается 1,6-литровым 90-сильным мотором с пятиступенчатой механической коробкой передач.