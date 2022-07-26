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Сколько на самом деле стоят легковые авто, ввезенные в РФ параллельным импортом в 2022 году

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Журналисты реши выяснить, выгодно ли ввозить автомобили параллельным импортом и в каких случаях.

В целом, как пишет Motor.ru, параллельный импорт в любом случае окажется выгоднее, чем покупка авто в России.

При этом больше выгоды получают юридические лица, чем физические, но даже для физлиц стоимость автомобиля с учетом расходов окажется выгоднее, чем если он ее будет брать в России.

Стоимость каждого ввезенного автомобиля будет варьироваться в зависимости от возраста, объема двигателя и так далее. Например, легковой автомобиль возрастом 3 года с 2,0-литровым мотором физлицу обойдется по параллельному импорту в 807 тыс. рублей, тогда как юридическое лицо за него заплатит всего 21 тыс. рублей.

Что касается авто возрастом от 3 до 5 лет, то его ввоз обойдет в 318 тыс. и 1 млн рублей. Также выяснилось, что организациям выгоднее всего привезти новые премиальные машины, чем модели массового сегмента стоимостью до 2 млн рублей.

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