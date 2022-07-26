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Рамный внедорожник БелАЗ Першы 2022-2023 года представлен на фоторендерах

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В сети представили, каким может быть рамный внедорожник, если БелАЗ выпустить его в ближайшее время.

Пофантазировать на эту тему решили naavtotrasse.ru, которые назвали кроссовер Першы и показали его внешность на рендерных изображениях.

В целом дизайнеры предположили, что такой внедорожник могут создать в сотрудничестве с SAIC, а его основой станет платформа от модели Roewe RX8. Впрочем, и с дизайном не стали ничего нового выдумывать.

В результате на рендерах показали по сути тот же Roewe RX8. Технически такой кроссовер может повторять китайский автомобиль. Стоит отметить, что о планах выпускать кроссовер БелАЗ не сообщал.

Рамный внедорожник БелАЗ Першы 2022-2023 года представлен на фоторендерах

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