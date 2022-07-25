Водителям напомнили о действующих в Москве и Петербурге особенных штрафах

Эксперты рассказали о штрафах, которые действуют на территории Москвы и Петербурга.

Это выделенные штрафы, за которые нарушители в таких городах заплатят больше, чем в других городах. Основную информацию о штрафах собрала «Вечерняя Москва».

Так, в указанных выше городах стоит особое внимание обращать на место остановки или стоянки. Например, при парковке на газоне можно получить штраф в размере 3 тыс. рублей, что в три раза больше, чем в других городах.

Такое же наказание ждет тех автомобилистов, которые рискнут остановится или припарковаться на пешеходном переходе или на расстоянии от менее 5 метров от него.

Три тысячи рублей штрафа предусмотрено и за любое нарушение правил дорожного движения в жилых зонах, например, учебная езда с конструктором, остановка с включенным двигателем и т.д.

Заниматься ремонтом или мытьем машины во дворе также запрещено, и за это тоже предусмотрено наказание. За нарушение требований дорожных знаков, а точнее парковка несмотря на запрет, грозит штрафом в размере 3 тыс. рублей.

Такой же штраф предусмотрен и за стоянку или парковку на остановках общественного транспорта, а также в местах дальше первого ряда от края проезжей части.

Еще стоит помнить, что неправильно припаркованную машину могут эвакуировать, а в таком случае владелец еще заплатит на работу эвакуатора помимо платы за каждый день пребывания авто на штрафстоянке.

Например, в столице штраф составляет 5 тыс. рублей, а день нахождения на штрафстоянке обойдется в 1 тыс. рублей.