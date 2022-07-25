В России ужесточили наказание для злостных нарушителей ПДД

В России увеличили штрафы для автомобилистов, которые нарушают правила ПДД.

В частности, теперь злостных нарушителей ПДД ждут более суровые наказания и штрафы, которые вступили в силу с 25 июля. Так, если ранее наказание было одинаковым для всех водителей, включая тех, кто нарушает ПДД систематически или сел за руль без прав в первый раз.

Теперь автомобилисты, которые оказались за рулем без прав второй раз, рискуют получить штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. Те водители, которые уже заплатили два административных штрафа, рискуют получить штраф в размере 150-200 тыс. рублей, а также их могут отправить на принудительные работы до 360 часов или лишить свободы на срок до одного года.

В случае, если даже после этих наказаний водитель рискнет снова незаконно сесть за руль, он получит штраф 200-300 тыс. рублей, а также будет лишен свободы сроком до 2-х лет. Также предусмотрена конфискация автомобиля.