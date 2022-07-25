Автоконцерн АВТОВАЗ начал продажи упрощенного внедорожника LADA Niva Legend

Российский автогигант постепенно возобновляет производство моделей, правда на конвейер встают автомобили в упрощенных комплектациях.

Следом за Грантой, комплектацию Classic 2022 модельного года получил трехдверный внедорожник LADA Niva Legend. АВТОВАЗ запустил продажи упрощенного внедорожника LADA Niva Legend по цене от 647 600 рублей, если воспользоваться программой льготного кредитования.

Стоимость автомобиля без программы составит 796 500 рублей. В базовой версии этого внедорожника заявлен гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера и аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам).

В движение внедорожник приводится бензиновым 83-сильным двигателем, работающим с полноприводной системой.