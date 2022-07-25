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Доля автомобилей LADA на рынке РФ превысила 30% за 3-ю неделю июля

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Аналитики «Автостат» продолжают изучать данные АО «Электронный паспорт».
Они выяснили, что за третью неделю июля, доля отечественных LADA за третью неделю июля уже превышает 30%. Доля автомобилей LADA на рынке РФ превысила 30% за 3-ю неделю июля и составила 31,8%. Это рекордный показатель.

Самая большая доля (30%) у АвтоВАЗа была в 2017 году, а в 2014 году показатель и вовсе был 15%, что оказалось минимальным показателем. В июле автомобили марки стали показывать существенный рост.

В первую неделю июля их доля составила 27,9%, во вторую – 29%, в третью – 31,8%. Специалисты говорят, что доля растет на фоне возобновления производства, когда на конвейер встали упрощенные версии LADA Granta.

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