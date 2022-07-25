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Китайская компания Geely вошла в ТОП-5 российского авторынка

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Специалисты в России стали замечать, что автомобили китайских марок оказываются одними из самых востребованных на рынке.
Это происходит на фоне ухода европейских и американских брендов. Некоторые компании официально покинули рынок, а другие пока только приостановили свою деятельность. Как написали в агентстве «Автостат», китайская компания Geely вошла в ТОП-5 российского авторынка по итогам продаж за третью неделю июля.

Эксперты анализировали данные АО «Электронный паспорт», из которых следует, что в отчетный период было продано 2 607 автомобилей марки Лада, которая стала лидером. На втором месте находится Kia (928 ед.), а следом за ней расположились автомобили Hyundai (763 ед.). На четвертом месте находится уже Geely, которая обошла Chery (529 ед.) и Haval (453 ед.). Также в ТОП-10 попали Renault (409 ед.), Toyota (218 ед.), Volkswagen (214 ед.) и EXEED (206 ед.).

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