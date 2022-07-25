Модель УАЗа в 1 полугодии стала самым покупаемым пикапом на рынке РФ

Стали известны самые продаваемые пикапы на российском рынке по итогам продаж за первое полугодие.

Исследование проводили специалисты агентства «Автостат». По их информации в отчетный период модель УАЗа стала самым покупаемым пикапом на рынке РФ с результатом 999 проданных экземпляров. Японский пикап Toyota Hilux стал вторым.

Дилеры марки продали в стране 941 такой пикап. Третий результат у Mitsubishi L200 – 631 ед. На четвертом и пятом месте находятся JAC T6 (225 ед.) и Great Wall Poer (219 ед.). Что касается продаж пикапов в целом, то в 1 полугодии россияне купили 3,5 тыс. пикапов, а это оказалось на 23% меньше, чем голом ранее.