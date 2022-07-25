Автомобильный детейлинг

Большинство водителей авто вероятно даже не слышали об автомобильном детейлинге, но недавно эта услуга стала очень быстро набирать популярность в России. Услуга стала распространяться детейлинг в Санкт-Петербурге, Москве и других городах государства.

Само понятие слова детейлинг (от анг. — detailing — «детализация») означает детализирующий, делающий подробнее. В совокупности эти понятия образуют набор услуг по детальному уходу за автомобилем. Можно сказать, что это профессиональное обслуживание авто, помогающее добиться превосходного внешнего вида машины, используя завышенное внимание на деталях автомобиля. Большое внимание уделяется местам с трудной доступностью.

Список услуг

Обязательно выполняются такие услуги, как обработка пылесосом, удаление всех инородных частиц, уборка с применением специализированных средств, создание слоя защиты при помощи обработки с кондиционером. Помимо данных опций так же предоставляется:

Очистка и полировка — профессиональное выполнение этих услуг оказывается для стекол, дисков машины, световых фар, так же делается обработка пластиковых и хромированных деталей и их защита специальным составом;

Химчистка — обработка салона и материалов интерьера защитными средствами;

Удаление грязи с дверей и уплотнителей;

Оклейка кузова защитной пленкой — используется для защиты от царапин, сколов и предотвращения от раннего выгорания заводской краски;

Оклейка авто цветной полиуретановой пленкой — применяется для долговременной защиты необходимых элементов автомобиля.

Виды детейлинга

Внутренний — чистка салона: кожаных поверхностей, пластиковых, хромированных деталей специальными средствами;

Внешний — очистка ЛКП, устранение внешних неполадок, покрытие воском и тд; ремонт вмятин, покрытие кузова авто защитным покрытием, покраска, полировка кузова, создание новой глубины цвета.

Чистка двигателя — по максимуму безопасное исключение смазочных компонентов с использованием специализированных средств.

История возникновения

Изначально детейлинг возник в Южной Калифорнии, далее вышеописанную услугу начали использовать и другие страны. На момент создания, детейлинг использовался для улучшения внешнего вида автомобиля перед различными выставками, но на сегодняшний день услуга является рядом процедур, которые обеспечивают авто защитой от возможного вредного воздействия внешней среды. Помимо технических изменений, автомобиль приобретает красивый и эстетичный внешний вид.