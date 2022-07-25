Перепрошивка автомобиля — зачем её делать?

В современном автомобиле используются электронные блоки, с помощью которых управляются различные агрегаты. Электронные блоки управляют работой двигателя автомобиля. У каждого из блоков своё программное обеспечение, которое отвечает как за собственную работу отдельного агрегата, так и за его взаимодействие с другим оборудованием.

Эти программы и есть прошивка, состоящая из наборов алгоритмов, управляющих двумерных или трёхмерных таблиц (карт). Число карт и алгоритмов зависит от устройства машины. Чем она более современная и сложная, тем больше её возможности, тем обширнее функции программы, тем труднее настроить, а затем провести перепрошивку.

Обычно этим вмешательством пытаются повысить крутящий момент, мощность мотора. Если это удаётся, то получается очень удобно, ведь не нужно выполнять никакие сложные токарные, слесарные работы, а достаточно лишь с помощью компьютера перепрограммировать ДВС.

Многим кажется, что перепрошивка не даёт существенного результата. В основном таким методом повышения мощности увлекаются только водители начинающие или плохо разбирающиеся в технике. Однако, перепрошивка или как её ещё называют чип-тюнинг — это популярная услуга, хотя большинство водителей плохо себе представляет, зачем она нужна.

Увеличение мощности с одновременным снижением потребления топлива становится заметно только, если изготовитель изначально принудительно занизил параметры автомобиля из соображений маркетинга, чтобы уложиться в требования законодательства по величине налога, либо автомобиль соответствовал экологическим нормам.

Необходимость программной переориентации

Прежде чем обратиться за услугой чип-тюнинг, следует всё серьёзно взвесить. Надо понимать, что оригинальные настройки ПО управления работой силового агрегата прошло все возможные тесты, поэтому, скорее всего, настройки, предлагаемые изготовителем, являются оптимальными. А внесение изменений проводится тщательно и достаточно компетентно, чтобы не ухудшить характеристики движка.

В обычном случае, для большинства автомобилей, изменение ПО не даёт сколько-нибудь очевидного эффекта. Об этом ясно говорят многие отзывы тех, кто сделал чип-тюнинг — чаще пишут про субъективные ощущения, больше похожие на самоубеждение, чем на реально достигнутые результаты.

Коррекция ПО — необходимая процедура, если проводились какие-либо технические операции, затрагивающие двигатель: если менялись распредвалы, впускной коллектор, проводился капремонт выхлопной системы.

То есть, когда принципиально изменялась конструкция силового агрегата и теперь требуется настроить программное обеспечение, учитывая новые характеристики двигателя. Другой случай — занижение производителем характеристик машины. Такая ситуация замечена у ряда моделей, в качестве примера можно привести Ford Focus 3.

В самой дешёвой комплектации машина имеет мотор 1.6 м3 и 85 л.с. На нём смена прошивки может дать прибавку более 40% и повысить мощность до 130–135 л.с. При этом в более дорогой комплектации с этим же двигателем штатно идёт уже 125 л.с. здесь прошивка даёт увеличение мощности до тех же самых 130–135 л.с., то есть на 5–6%. Это очевидно говорит о том, что изготовитель изначально на более дешёвой комплектации сознательно занижает характеристики, ставя искусственное ограничение по мощности. Вот в таком случае вмешательство в прошивку даёт хороший результат, а также стоит потраченных денег.

Что реально можно сделать при перепрошивке

Чтобы хорошо выполнить чип-тюнинг, необходимо найти грамотного автомастера, который в состоянии тщательно провести калибровку, сделать правильную настройку блока управления ДВС. В программном обеспечении указано несколько тысяч параметров, которые контролирует и регулирует блок управления. Каждый из них влияет на работу силового агрегата и от каждого зависит качество его функционирования. В качестве примера, регулировке подлежат такие величины, как:

Параметры угла опережения зажигания.

Критерии запуска мотора.

Характеристики подачи топливовоздушной смеси.

Чип-тюнинг, выполненный профессионалами, повышает качество работы мотора, улучшает характеристики движения, адаптировать оборудование под конкретный стиль вождения. Настройка оптимизирует параметры так, чтобы ощущалось увеличение крутящего момента, кроме того, может улучшиться работа двигателя. Он становится более эффективным за счёт уменьшения расхода топлива и повышения мощности.

Замена, удаление катализатора, лямбда-зонда

Одна из частых причин чип-тюнинга — необходимость отключения лямбда-зонда или требование замены, либо удаления катализатора. Для этого годится прошивка Евро 0–2. Она использовалась ещё тогда, когда на автомобилях не устанавливали лямбда-зонды или катализаторы. Если применить такое ПО, то блок управления перестанет распознавать катализатор, лямбду и не будет требовать их для правильной работы.

Конечно, такой метод выгоднее, чем проводить их замену. Однако, он менее надёжен и может негативно отразиться на характеристиках автомобиля. Поэтому нужно избирательно подходить к поиску механиков, которые будут удалять или менять катализатор.

Оборудование для чип-тюнинга

Для внесения изменений в ПО нужны приборы — диагностические программаторы. Они подсоединяются к блоку управления ДВС через специально выделенный для этих целей разъём, с помощью кабеля. Ничего снимать не требуется, не надо вынимать платы из корпуса блока управления. Однако, есть машины, на которых нет подключения к блоку управления, из-за чего на них невозможно изменить характеристики движка.

Иногда нерадивые ремонтники рассказывают начинающим водителям, что для перепрошивки необходимо вынимать плату, демонтировать целиком электронный блок. Людям, столкнувшимся с таким отношением, можно рекомендовать только одно — сменить сервис, выбрав более ответственных и профессиональных автомастеров. Если водителю не повезло и он нарвался на некачественный чип-тюнинг, то это не станет проблемой, так как в памяти блока управления сохраняется заводской вариант настроек и его можно восстановить.

Виды прошивок

Электронщики подметили, что наибольшим потенциалом с точки зрения чип-тюнинга обладает программное обеспечение двигателей немецких и американских производителей. Иностранные автомобили более привлекательны для программного апгрейда, чем отечественные. Другой фактор, который отличающий наши прошивки — сложная защита, которую трудно обойти без дорогого оборудования. Столкнувшись с таким ПО, надо искать автомастеров, умеющих обходить защиту на аналогичных системах. Разновидности прошивок и их характеристики:

Stage1— типовая прошивка, позволяющая повысить мощность в диапазоне, допустимом для двигателя. Отличается оптимальной структурой настройки, улучшает динамику автомобиля.

Stage 2–3 — позволяет увеличивать характеристики, выходя за допустимый диапазон параметров двигателя. Обычно применяется после механической доработки ДВС.

AdblueOFF, EgrOFF — применяются для сброса заводских экологических настроек, позволяют повысить мощность силового агрегата, используются для дизельных двигателей.

С помощью ПО можно не только увеличить, но и уменьшить мощность ДВС. Есть специальные прошивки, которые позволяют настроить систему таким образом, чтобы зафиксировать максимальное количество оборотов и ограничить тем самым верхний предел скорости. Востребовано, например, в автопарках, таксопарках, в фирмах по аренде машин.

Основные мифы, касающиеся чип-тюнинга

Считается, что перепрошивка автоматически снимает гарантию производителя.

Реальность: если работу делали опытные люди и проводили все операции строго по регламенту, то представители официального сервиса не заметят изменений.

Повышаются затраты горючего.

Реальность: правильно проведённый тюнинг, наоборот, снижает расход топлива. Такие слухи связаны с тем, что многие водители после проведения перепрошивки меняют стиль вождения — почувствовав увеличившуюся мощность, становятся активнее и агрессивнее на дороге.

Снижается надёжность двигателя, уменьшается его ресурс.

Реальность: при профессиональной прошивке никакого критического воздействия на двигатель не происходит. Если же совершены ошибки, работа выполнена некачественно или перепрошивка проводилась слишком часто, то возможно появление неполадок.

Изменения в настройках невозможно откатить.

Реальность: резервная копия всегда остаётся и её можно без труда активировать, вернув заводские настройки.

Перенастройка прошивки требует физической перепайки и внесения изменений в оборудование.

Реальность: изменяется только программное обеспечение, вся электроника остаётся прежней. В качестве аналогии можно представить переустановку операционной системы на ПК — оборудование никак не затрагивается.

Повысится износ автомобиля, он станет менее надёжным.

Реальность: только использование низкокачественных прошивок и неграмотные исполнители могут привести к такому результату. Если процедуру проводил опытный инженер, делающий работу строго по регламенту и использующий проверенное, надёжное ПО, то прошивка будет хорошо оптимизирована, сбалансирована и никогда не нанесёт вред оборудованию автомобиля.

Заводские настройки всегда наилучшие и менять их не надо.

Реальность: часто изготовители автотранспорта намеренно занижают параметры автомобилей. Причины этого лежат в пределах от экологических требований до соображений маркетинга.

Перепрошивка не принесёт пользы, если на машине нет турбины.

Реальность: для автомобилей с турбиной перепрошивка предоставляет больше возможностей, но она достаточно эффективна и для машин без турбины.

Прошивка не даёт результата для автомобилей с бензиновыми двигателями.

Реальность: чип-тюнинг эффективно себя показывает как на дизельных, так и на бензиновых машинах. Возможностей для изменения настроек на бензиновых двигателях не меньше, чем на других их типах.

Типичные вопросы при чип-тюнинге

Вопрос: с какой целью проводится диагностика двигателя до перепрошивки?

Ответ: изменять ПО необходимо только на двигатели, который находится в полностью исправном состоянии. В том, что он нормально функционирует, необходимо убедиться до начала чип-тюнинга.

Вопрос: многие специалисты по перепрошивке обещают повышение мощности двигателя в несколько раз, возможно ли это?

Ответ: при чип-тюнинге никогда не происходит повышения мощности в несколько раз. Самое заметное увеличение производительности ДВс возможно только если производитель изначально занизил характеристики двигателя, но даже в этом случае прибавка составит не более 50% от первоначального значения. В типичном же случае, при всех благоприятных условиях, увеличение может составить 5–10%, не больше.

Вопрос: самые частые причины для проведения перепрошивки блока управления?

Ответ: наиболее популярные случаи проведения чип-тюнинга касаются удаления катализатора, если имеются программные неисправности иммобилайзера. Часто перепрошивка связана с желанием уменьшить затраты горючего, повысить динамические параметры автомобиля.

Достоинства и недостатки чип-тюнинга

Для того чтобы сделать перепрошивку достаточно качественно, необходимо иметь знания, навыки и опыт. Только квалифицированные инженеры и мастера способны верно подобрать программное обеспечение, правильно настроить его под нужды владельца, под тип двигателя конкретной модели автомобиля. Это единственный способ выполнить чип-тюнинг так, чтобы автовладелец получил нужный ему результат, а не сломанный двигатель.

Если выполнять самостоятельно, не имея нужной квалификации, либо обратиться к неумелым ремонтникам, то можно попасть в ситуацию, когда относительно небольшая экономия на перепрошивке приведёт к серьёзным поломкам, требующим больших финансовых трат на ремонт. При безграмотном вмешательстве могут быть серьёзные негативные последствия: повышение износа, поломка ДВС, выход из строя блока управления.

В случае же, когда работу проводят грамотные мастера, ситуация будет обратная. Автовладелец сможет воспользоваться всеми достоинствами чип-тюнинга:

Повышением производительности авто;

Улучшение динамических характеристик, увеличение плавности хода машины;

Улучшить показатели ДВС, при использовании конкретного типа горючего, например, если двигатель оптимизирован под использование 95 бензина, то можно изменить его параметры и адаптировать под 92.

Возможность улучшения характеристик даже машин, стоящих на гарантии, без снятия гарантии.

Возможность убрать лимит скорости.

Устранение ошибок ПО ДВС.

Большое разнообразие прошивок.

Чтобы качественно сделать перепрошивку блока управления, лучше всего не заниматься этим самостоятельно, а обратиться к мастерам, которые уже неоднократно проводили процедуры чип-тюнинга. Только так можно получить хороший результат.