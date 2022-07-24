Покупка Б/У автомобиля

При приобретении автомобиля покупатель должен передавать деньги за товар только при условии выполнения всех необходимых процедур. Стоит рассмотреть порядок выполнения сделки:

Выбор автомобиля — пожалуй самый главный пункт во всем деле, ведь надо правильно выбрать машину, которая будет подходить под все необходимые покупателю критерии и выполнять нужные функции, при это не важно покупаете вы Bentley или Lada Granta с пробегом;

Проверка в базе данных — следующим шагом является полная проверка автомобиля по возможным базам данных, в том числе проверка на залоги, криминал и запрет на регистрацию.

Осмотр внешнего и технического состояния — тоже немало важный шаг в сделке, но стоит помнить о том факте, что внешний вид автомобиля ничего не говорит об его техническом положении, ровно так же, как местами потрепанный внешний вид не означает, что внутри автомобиль не может быть в достаточно хорошем состоянии;

Заключение договора купли-продажи и регистрация в ГИБДД — если не зарегистрировать автомобиль до совершения покупки, велик риск в дальнейшем обнаружить проблему с регистрацией машины в ГИБДД;

Оплата — уже после выполнения всех вышеперечисленных пунктов стоит передавать деньги и забирать машину, в таком случае будет очень маленькая доля вероятности наткнуться на какие-либо проблемы в дальнейшем времени после приобретения.

Частые ошибки, при приобретении б/у авто

В наши дни рынок подержанных автомобилей не такой криминальный, как во времена популярности перекупов и открытых рынков авто. Но расслаблять внимание нельзя ни в коем случае, чтобы потом не столкнуться с неожиданными неприятностями.

Доверять на слово — частое явление, когда мошенники пытаются обмануть покупателя, заверяя, что авто некрашеное, находилось в добросовестном хранении и др. Для своей же безопасности необходимо проверять каждое слово продавца особенно если это такой популярные автомобиль как Рино Логан бу;

Преследовать дешевизну — люди хотят быстрее избавиться от авто и выставляют его за копейки не просто так, вполне вероятно, что автомобиль требует огромных денег на частый ремонт или другие подобные причины. Поэтому если машина выставляется по цене намного ниже рыночной, вполне вероятно, что с ней могут быть проблемы;

Покупка у друзей — многие, доверяя друзьям, не проверяют информацию об авто или человеке в базе данных, что приводит далее к плохим последствиям, а так же потере дружбы.

Подведя итоги, покупка или продажа бу авто — очень ответственный процесс, к которому надо относиться максимально тщательно и проверять все критерии по возможности на максимум.