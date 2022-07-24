Обслуживание автомобилей

Техобслуживание авто – это совокупность профилактических мер, соблюдение которых предписано производителем транспортного средства. Задача обслуживания заключается в недопущении отказов и неполадок, вероятность возникновения которых значительно увеличивается спустя определенный промежуток времени.

Содержание работ

Обслуживание авто обычно включает в себя выполнение обязательных действий (к примеру, замену масла в моторе после пробега 15 тыс. км) и устранение проблем, обнаруженных в процессе диагностики с применением спецоборудования или по итогам визуального контроля. На сайте madcat.biz можно узнать цены на сервис, обслуживание и ремонт автомобилей Opel, Cadillac, Chevrolet. В технической литературе критерием для классификации операций, производимых в ходе обслуживания автомобиля, служит их характер. Все выполняемые при этом работы делятся на следующие виды:

электротехнические;

смазочные;

регулировочные;

крепежные;

заправочные;

контрольно-диагностические.

Виды обслуживания авто

Содержание и объем работ, выполняемых в рамках обслуживания автомобиля, зависят от его марки и модели, а также от ряда других факторов, включая сезонность, текущий пробег и истечение определенного периода хранения, в течение которого транспортное средство не эксплуатировалось.

Перед очередным выездом в рейс каждый автомобиль должен в обязательном порядке осматриваться с последующим устранением обнаруженных неполадок. Особую важность соблюдение данного требования имеет для грузовиков и автобусов: транспортировка крупногабаритных грузов и перевозка людей нуждаются в соблюдении повышенной безопасности.

В настоящее время производители легковых автомобилей пользуются классификацией видов обслуживания со сквозной нумерацией: от ТО-1 до ТО-12. У многих из них необходимость выполнения обслуживания по советской классификации ТО-1 исчезла, а у других сохранилась с условным названием данной процедуры ТО-0. Т. е. для легковых автомашин виды и нумерация обслуживания классифицируются следующим образом:

каждодневное ТО;

нулевое ТО-0;

сезонное ТО;

периодическое (номерное) техобслуживание – от ТО-1 до ТО-12.

Регламент техобслуживания, содержание процедур по каждому его виду и межсервисные интервалы устанавливаются автопроизводителем и приводятся в сервисной книжке. Для ТО-0 максимальный предел пробега обычно составляет 2 тыс. км. Интервалы между следующими за ним ТО, как правило, составляют 10-20 тыс. км.