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Компания Hyundai хочет выпустить доступный электромобиль дешевле 1,2 млн рублей

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Об этом рассказали представители европейского подразделения компании.
По их информации, в ближайшие годы в модельной линейке Hyundai в Европе появится доступный электромобиль.

По крайней мере, в компании планируют создать такой автомобиль, который сможет соответствовать экологическим нормам ЕС и будет одним из самых дешевых электрокаров.

В частности, планируется, что его стоимость составит около 20 тыс. евро или 1,143 млн рублей. Конкурентами такого автомобиля станут бюджетные модели концерна Volkswagen и его брендов Skoda и Cupra.

 

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