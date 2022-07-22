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В такси появились автомашины LADA Granta без подушек безопасности и ABS

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В российских таксопарках появились упрощенные версии LADA Granta, в которых нет подушек безопасности и системы ABS.
Это выяснили российские журналисты «Газеты.Ru». Так, упрощенные LADA Granta стали поступать в таксопарки «Эльдорадо» в Самаре, где рассказали, что машин имеется в достаточном количестве для работы в рамках договора аренды автомобиля.

Yaarc из Нижнего Новгорода тоже сообщили, что планируют закупать упрощенные машины.

В свою очередь эксперты говорят, что таксопарки будут закупать такие автомобили, так как альтернативы им нет.

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