В такси появились автомашины LADA Granta без подушек безопасности и ABS

В российских таксопарках появились упрощенные версии LADA Granta, в которых нет подушек безопасности и системы ABS.

Это выяснили российские журналисты «Газеты.Ru». Так, упрощенные LADA Granta стали поступать в таксопарки «Эльдорадо» в Самаре, где рассказали, что машин имеется в достаточном количестве для работы в рамках договора аренды автомобиля.

Yaarc из Нижнего Новгорода тоже сообщили, что планируют закупать упрощенные машины.

В свою очередь эксперты говорят, что таксопарки будут закупать такие автомобили, так как альтернативы им нет.