Премиальный бренд HONGQI привезет в РФ два седана и два кроссовера в 2022 году

Уже не секрет, что на российском рынке скоро появятся автомобили китайской марки Hongqi.

При этом достоверно не было известно, какие именно модели марка намерена вывести на рынок. Недавно инсайдеры сообщили, что премиальный бренд HONGQI привезет в РФ два седана и два кроссовера, а случится это должно в 2022 году.

В частности, источник «Китайских автомобилей» уверяет, что новинки поступят в продажу уже в четвёртом квартале года.

Добавлено, что автомобили уже привезли в страну для сертификации, и их продажи начнутся, как только компания получит ОТТС на модели.

Речь идет о седанах H5 и H9, электрическом кроссовере E-HS9 и кроссовере HS5 с бензиновым двигателем. При этом Hongqi E-HS9 уже можно заказать в России по цене от 9,7 до 11,5 млн рублей. Заказанные электрокроссоверы должны поставить клиентам в октябре.