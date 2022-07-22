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Число автосалонов в РФ уменьшилось почти на 100 с апреля 2022 года

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В России постепенно закрываются дилерские центры, что связано с уходом и приостановкой деятельности автопроизводителей.
В агентстве «Автостат» посчитали, сколько автосалонов закрылось в стране с апреля 2022 года. Так, оказалось, что дилерская сеть в России сократилась на 100 автосалонов.

По состоянию на середину июля насчитали 3 102 автосалона, что на 101 меньше, чем в апреле. За три месяца было расторгнуто 160 дилерских контрактов и заключено только 59 новых.

Почти все новые контракты заключили с китайскими брендами, а именно Exeed (+13 дилеров), FAW (+9), Chery (+7) и Geely (+5), также появилось несколько дилеров у Haval и JAC.

Сильнее всего дилерская сеть сократилась у Opel, Volvo, Mini, Cadillac, Renault, Peugeot, Jaguar и Land Rover и других.

При этом меньше всего сократилась дилерская сеть у японских марок и на том же уровне осталось число дилеров у корейских и российских компаний.

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