В этом году в продаже должна была появится обновленная версия LADA Vesta, производство которой стартовало 22 февраля.

Однако позже в России было остановлено производство почти всех автомобилей, включая отечественных. Старт продаж LADA Vesta был отложен на неопределенный срок.

При этом теперь АвтоВАЗ стал возобновлять выпуск машин, и пока на конвейер вернулись только две модели и то в упрощённых комплектациях.

О возобновлении выпуска Весты речи пока не идет, а вот ограниченная партия обновленных LADA Vesta все же может появится в продаже.

Как написал портал «Лада.онлайн», ссылаясь на источник, АВТОВАЗ может начать продажи ограниченной партии рестайлинговых LADA Vesta в июле 2022 года. Это будут продажи партии машин, выпущенных еще до приостановки производства.

Сколько автомобилей насчитывает партия, не сообщается, но называют цифру около 800 авто в разных типах кузова. Можно посчитать, что каждый дилер получит где-то по две машины модели. Стоимость LADA Vesta должны объявить до конца месяца.