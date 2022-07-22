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В РФ почти закончились запасы новых иномарок на заводских складах

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Журналисты побывали на крупнейших логистических терминалах Подмосковья и Санкт-Петербурга.
В частности, эксперты Autonews решили узнать, как обстоят дела с иномарками на заводских складах. Ожидаемо, что на площадках нет или практически нет автомобилей зарубежных иномарок.

Например, в Петербурге иномарок питерской сборки почти нет, поэтому даже если будут хорошие продажи, то дилерам брать машины уже неоткуда.

В Петербурге есть более трех крупных терминала-накопителя, где вмещается более 20 тыс. автомобилей.

Кроме этого, в Северной столице есть, а точнее были стоянки заводов Hyundai-Kia, Toyota и Nissan, на которых уже не осталось ни одного автомобиля, а если машины и остались, то только у дилеров.

Некоторое количество машин еще есть в распределительных терминалах, за исключением «Осиновая роща», который уже пуст.

Иными словами новых автомобилей зарубежных марок практически не осталось, а что еще есть в Подмосковье, скорее всего будут растягивать, да и к тому же стоимость таких авто будет только расти.

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