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Перечислены «живучие» автомобили, которые не рекомендуют покупать

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В рейтинге перечислили спортивные купе и родстеры, которые хоть и способны проезжать более 160 тыс. км, но не рекомендуются к покупке на вторичном рынке.
Рейтинг составляли американские специалисты, поэтому в списке есть как известные, так и малоизвестные в России модели.

Как отметили эксперты, представленные в списке автомобили хоть и «живучие», так как способны проехать более 160 тыс. км, но являются ненадежными и затратными, если покупать их на вторичном рынке.

Одним из таких автомобилей стал Mercedes-Benz SL 600 2004 года выпуска, в котором является ненадежным двигатель и дорогое техническое обслуживание.

На втором месте оказался Saturn Sky, в котором отмечают проблемы с безопасностью, в том числе и были случаи, когда не срабатывали подушки безопасности и даже преднатяжители ремней.

На третьем месте оказался в целом надежный Subaru BRZ, но спорткар 2013 года оказался неудачным, так как у него есть проблемы с двигателем и трансмиссией.

Далее в списке числится Pontiac Solstice 2007 года со 177-сильным двигателем, который оказался ненадежным. Замыкает ТОП BMW Z4. В нем есть проблемы с механизмом складывания верха, нет щупа для проверки масла и проблемный стартер.

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