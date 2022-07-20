Компания Xiaomi представит первый прототип электромобиля в августе 2022 года

Xiaomi готовится к презентации первого прототипа своего электромобиля, который представят в августе на открытом мероприятии.

Известно, что после показа первого прототипа от Xiaomi, компания сразу приступит к ходовым испытаниям модели. Производство электрокара должны наладить в 2024 году на новом заводе компании в Ичжуане.

Сейчас этот завод строится. Его мощность будет 300 тыс. автомобилей в год. На первом этапе будет максимум выпускаться 150 тыс. машин.

Сетевые информаторы сообщают, что производитель смартфонов готовится выпустить четыре модели, о которых пока ничего неизвестно, даже неясно будет ли в модельном ряду кроссовер.