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Компания Xiaomi представит первый прототип электромобиля в августе 2022 года

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Xiaomi готовится к презентации первого прототипа своего электромобиля, который представят в августе на открытом мероприятии.
Известно, что после показа первого прототипа от Xiaomi, компания сразу приступит к ходовым испытаниям модели. Производство электрокара должны наладить в 2024 году на новом заводе компании в Ичжуане.

Сейчас этот завод строится. Его мощность будет 300 тыс. автомобилей в год. На первом этапе будет максимум выпускаться 150 тыс. машин.

Сетевые информаторы сообщают, что производитель смартфонов готовится выпустить четыре модели, о которых пока ничего неизвестно, даже неясно будет ли в модельном ряду кроссовер.

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