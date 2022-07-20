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Флагманский пикап Great Wall Cannon появился в базе Роспатента

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Китайская компания запатентовала в России внешность своего флагманского пикапа Cannon.

Его появление в базе Роспатента может косвенно указывать на намерение компании начать его продажи на российском рынке. С другой стороны таким образом компания может только защищать свои права.

Так или иначе, автомобиль уже запатентован в версии предназначенной для бездорожья.

Модель представляет собой хорошо оснащенный пикап, который на китайском рынке предлагается с 2,0 и 3,0-литровыми агрегатами мощностью 224 и 354 л.с.

В паре с двигателями работает 9-скоростной автомат и полноприводная система.

Флагманский пикап Great Wall Cannon появился в базе Роспатента

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