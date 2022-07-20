Главная » Новости

Китайский BAIC хотел выпускать в России дешевые автомобили, но принял решение уйти

Просмотров 79 Опубликовано Обновлено

Китайский холдинг BAIC Group пытался выйти на российский рынок с доступными автомобилями, но ему так и не удалось договорится с российскими производственными площадками.
Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники, BAIC планировал освоить в РФ производство и продажи дешевых авто.

Но таким планам не суждено осуществится в связи с тем, что компании не удалось договорится ни с одной производственной площадкой на территории страны. По этой причине BAIC отказалась выходить на наш рынок.

Возможно сейчас ситуация будет меняться, так как государственный машиностроительный холдинг Китая BAIC Group попробует снова покорить россиян доступными моделями.

BAIC
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО