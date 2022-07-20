Китайский BAIC хотел выпускать в России дешевые автомобили, но принял решение уйти

Китайский холдинг BAIC Group пытался выйти на российский рынок с доступными автомобилями, но ему так и не удалось договорится с российскими производственными площадками.

Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники, BAIC планировал освоить в РФ производство и продажи дешевых авто.

Но таким планам не суждено осуществится в связи с тем, что компании не удалось договорится ни с одной производственной площадкой на территории страны. По этой причине BAIC отказалась выходить на наш рынок.

Возможно сейчас ситуация будет меняться, так как государственный машиностроительный холдинг Китая BAIC Group попробует снова покорить россиян доступными моделями.