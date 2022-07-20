Концерн АЛМАЗ-АНТЕЙ представил электрический кроссовер E-NEVA 2022 года

Алмаз-Антей показал прототип электрокара под названием E-Neva, а это кроссовер, который анонсировали еще в 2019 году.

Государственный концерн Алмаз-Антей для многих известен как производитель систем противовоздушной обороны, но как оказалось, концерн еще ведет разработку отечественного автомобиля.

Для его разработки были привлечены только российские специалисты, которые ранее работали над Кама-1 и УАЗ Патриот-2020.

Демонстрация ходового макета прошла во время визита министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на нижегородский Завод 70-летия Победы.

На предприятии Мантуров даже проехал на прототипе по цеху и ознакомился с тележкой E-Neva.



Платформу для электрокара показали в прошлом году на выставке Армия-2021, она разработана с учетом установки двух моторов, гибридного силового агрегата и водородной установки.

Что касается кроссовера E-Neva, то рабочий макет получил длину 4,5 метра и багажник объемом 610 литров.

Ранее сообщалось, что в кроссовере на электрической тяге будет запас хода 463 км, а максимальная скорость автомобиля составит почти 200 км/ч, причем от 0 до 60 км/ч электрокару потребуется всего 2,7 сек.

В серию E-Neva может пойти только в 2024 году, но пока не определена производственная площадка, и даже не решен вопрос освоения производства.