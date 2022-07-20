Грузовики из Китая в июле 2022 года впервые стали лидерами на рынке РФ

Аналитики наблюдают за ситуацией на автомобильном рынке, и оказалось, что китайские автомобили становятся одними из самых продаваемых в стране.

Это касается не только грузовых автомобилей, но и легковушек. Так, только за вторую неделю июля доля китайских грузовиков на рынке составила 44%. По итогам первого полугодия самым продаваемым грузовиком стал Shacman/Shaanxi SX3318.

Его объемы продаж составил 1 309 экземпляров. На втором месте оказалась еще одна модель китайской марки и это самосвал Shacman/Shaanxi SX3258 с результатами 1157 единиц.

В тройке лидеров располагается FAW CA3310 (403 ед.), сообщило агентство «Автостат».

В ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей в грузовом сегменте еще оказались: JAC N120 (369 ед.) и самосвал N350 (350 ед.), а также Howo 3327 (318 шт.), Howo 3407 (249 шт.), FAW CA3250 (242 шт.), JAC N90 (190 шт.) и Shacman/Shaanxi SX4258 (165 шт.).