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Компания GEELY представила рестайлинговый кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

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Кроссовер Coolray, известный на китайском рынке как Geely Binyue получил серьезное обновление и новое название.

Теперь кроссовер в Китае будет предлагаться как Geely Binyue Cool. В сравнении с предшественником модель получила существенное обновление внешности и салона.

Так, у кроссовера появились новые бамперы, оптика, фары и задние фонари. Кроме этого, для автомобиля предлагают новые накладки на порогах, молдинги и колеса.

Компания GEELY представила рестайлинговый кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

Помимо этого, Geely Binyue Cool стал на 50 мм длиннее и теперь показатель достигает 4 380 мм. Салон теперь полностью новый и в нем предлагают объединённые 10,25 и 12,3-дюймовые экраны, а также появилась беспроводная зарядка.

В моторной гамме также произошли изменения и теперь в ней появился 4-цилиндровый двигатель BHE15 мощностью 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента, пишет портал «Автовести«.

Компания GEELY представила рестайлинговый кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

Он пришел на смену 1,5-литровму агрегату и работает с 7-скоростным роботом и только с переднеприводной системой. Расход топлива нового двигателя составляет 5,8 литра по циклу NEDC, что меньше, чем у предшественника.

Модификации с другими силовыми установками появятся на китайском рынке позднее.

Компания GEELY представила рестайлинговый кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая Компания GEELY представила рестайлинговый кроссовер GEELY COOLRAY 2023 года для Китая

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