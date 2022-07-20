Компания Porsche выпустит флагманский электрический кроссовер дороже Macan

Новую модель анонсировал глава компании Оливер Блюм на мероприятии Capital Markets Day в немецком Вайсахе. Он сказал, что компания готовит новый электрический кроссовер, который будет крупнее и больше Macan.

Новая «зеленая» модель будет стоит дороже электрического Macan и будет позиционироваться выше Cayenne.

Ее начнут выпускать в Лейпциге и благодаря этому кроссоверу компания сможет приблизится к поставленной цели до 80% электрических моделей до 2030 года.

Подробностей про флагманский кроссовер Porsche Оливер Блюм пока не раскрыл. Стоит отметить, что еще в прошлом году появлялись сообщения, что в Porsche ведут разработку еще одного электрокара с тремя рядами кресел.

Motor1.com удалось узнать, что кроссовер будет построен на платформе PPE, которую представят в 2023 году вместе с электрическими Macan EV и Audi Q6 E-Tron.