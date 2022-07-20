Гражданам в РФ перечислили преимущества автомашин из Южной Кореи

Ситуация на автомобильном рынке заставляет россиян обращать внимание на автомобили, привезенные из-за рубежа.

Рост продаж автомобилей, доставленных из других стран еще связывают с укреплением рубля.

Сейчас основными рынками поставок авто с пробегом считаются Япония и ОАЭ, но еще привозят легковые автомобили из Южной Кореи.

Как рассказали в компании «Тосэй», корейские авто имеют самое удачное соотношение цены и качества за сопоставимую цену на японский автомобиль, корейские обладают более богатой комплектацией и широким набором опций.

К примеру, Hyundai Palisade 2019 года выпуска из Южной Кореи с полным пакетом опций можно приобрести за 2,9 млн рублей, а Hyundai Santafe 2019 года с полным приводом в Корее стоит 2,5 млн рублей, тогда ка премиальный Genesis GV80 2020 года выпуска оценивается в 4,6 млн рублей.

Все выбранные в Корее автомобили будут иметь хорошее техническое состояние, так как в этой стране очень качественные дороги.

К тому же пробег в транспортном средстве всегда будет «родной», так как за сматывание пробега в Южной Корее предусмотрена уголовная ответственность.