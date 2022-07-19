Как устроено ГБО и в чем его преимущества

Газобаллонное оборудование – тип топливной системы автомобиля, в которой вместо привычных бензина и дизеля используется газ пропан-бутан или метан. Особенность ГБО заключается в том, что стать абсолютной заменой бензиновой топливной системы оно не может. Его устанавливают не в качестве альтернативы, а в роли вспомогательной системы, которая работает «в паре» с бензиновой.

Как устроено ГБО?

Несмотря на то, что газификация автомобилей уже давно является распространенной практикой, единой утвержденной классификации такого оборудования до сих нет. ГБО принято классифицировать по поколениям – от I до VI.

Детали системы

В состав ГБО входят: газовый редуктор, который служит для преобразования сжиженного газа в пар и понижения давления, смеситель – для создания рабочей газовоздушной смеси (или форсунки в ГБО 4), электромагнитные клапаны газа и бензина, обеспечивающие подачу или перекрытие видов топлива. Кроме этого, в систему включен регистр мощности, обеспечивающий регулировку интенсивности подачи топлива. Для хранения топлива используются газовые баллоны, для управления в системах от IV поколения – электронный блок. Размещается ГБО обычно в трех узлах авто: багажнике, моторном отсеке и салоне.

Принцип работы

Рассмотрим современное и на сегодня наиболее часто устанавливаемое ГБО 4-го поколения, которое детально представлено по ссылке: https://farre.com.ua/komplekty-gbo/kupit-pokolenie-gbo-4-e/. Из баллона газ передается в редуктор, который понижает давление. Далее в ГБО, работающем на пропан-бутановой смеси, топливо проходит через фильтр. Для метана очистка не нужна. В таких системах топливо подается в камеру сгорания через инжекторы на прямую. Для подачи газа к каждому цилиндру используется отдельная форсунка. Оптимальное время их закрытия и открытия определяет ЭБУ. Для переключения между видами топлива во время движения и на холостом ходу используется специальная кнопка, установленная в салоне.

Преимущества ГБО

Основные преимущества установки газобаллонного оборудования:

— Качество — автомобильный газ имеет минимальное количество примесей. Как результат, в системе не образовываются отложения, провоцирующие преждевременный износ деталей;

— Увеличенная дальность движения — при наличии в автомобиле двух топливных систем о проблемах с заправкой в длительных путешествиях можно не беспокоиться;

— Цена — современное ГБО гарантируют максимальную экономичность топливной системы. С учетом того, что стоимость газа все еще ниже, чем бензина, установка такого оборудования остается экономически выгодным решением.

Приобретать и устанавливать ГБО следует только в проверенных сервисах, так как от этого зависит безопасность водителя и пассажиров авто.