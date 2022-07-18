HotCars: жители США озвучили 5 практически вечных японских автомашин в 2022 году

Специалисты портала HotCars проанализировали реальные отзывы владельцев японских автомобилей, а также просмотрели рейтинги авторитетных изданий.

На основе этих данных и был создан ТОП-5 автомобилей японских автопроизводителей, которые являются надежными и не доставляют проблем своим владельцам.

Интересен тот факт, что в рейтинге не оказалось ни одного кроссовера, но зато есть спорткар и это Mazda MX-5. От авторитетных изданий эта модель получает максимальные баллы за надежность.

Универсал Subaru Outback также назван самым беспроблемным японским автомобилем, однако отмечается, что это не касается моделей 2011-2013 г.

В них ранее был обнаружен заводской брак. В числе вечных японских автомашин еще оказались седаны Honda Accord, Toyota Camry и Lexus ES.

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