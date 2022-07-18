Только компания JAC подняла цены на свои автомобили в РФ в июле 2022 года

Аналитики продолжают следить за ценами на новые автомобили.

В первой половине июля, как сообщает агентство «Автостат», цены на автомобили повысила только китайская компания JAC. Китайский автопроизводитель переписал цены в большую сторону на три из пяти представленных в России модели.

Среди них оказался JAC J7, JAC S3 и JAC Т6. Первый стал дороже на 400-631 тыс. рублей, а кроссовер JAC S3 теперь предлагается по цене на 200-241 тыс. дороже в зависимости от комплектации.

Что касается пикапа, то его комплектации прибавили в цене 550 – 571 тыс. рублей.